macOS 10.13.2 und iOS 11.2: Neue Builds jetzt im öffentlichen Betatest

Gestern hat Apple die Betriebssystemupdates macOS 10.13.2 und iOS 11.2 in jeweils einer zweiten Betaversion für Entwickler veröffentlicht. Ab sofort können die neuen Builds auch von Mitgliedern des Betatestprogramms heruntergeladen werden. In iOS 11.2 hält die Funktion "Apple Pay Cash" Einzug.

"Apple Pay Cash" ermöglicht Geldtransaktionen zwischen zwei Nutzern über die Nachrichten-App. Dies funktioniert natürlich nur in denjenigen Ländern, in denen Apples Bezahldienst verfügbar ist, d. h. in Deutschland noch nicht. Darüber hinaus warten macOS 10.13.2 und iOS 11.2 mit Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen, verbesserter Kompatibilität mit Hard- und Software von Drittherstellern, Feinschliff für die Neuerungen der aktuellen Betriebssysteme sowie vielen Fehlerkorrekturen auf.

macOS High Sierra: Zweites großes Update befindet sich im öffentlichen Betatest.

Bild: Apple.

Die Teilnahme am Betatestprogramm ist kostenfrei, dazu muss ein Mac oder iOS-Gerät per Apple-ID registriert werden. Betatester haben die Möglichkeit, Fehler zu melden und Verbesserungsvorschläge zu machen. Dies erfolgt über das Programm Feedback-Assistant, das im Dock und im Ordner Programme bzw. auf dem Home-Screen zu finden ist. Häufig gestellte Fragen zum Betatestprogramm beantwortet der Hersteller auf dieser Web-Seite.

Vor der Nutzung von Betriebssystem-Betaversionen ist grundsätzlich ein komplettes Backup des Systems zu empfehlen, alternativ die Verwendung einer Testumgebung, beispielsweise auf einem anderen Mac, einem externen Laufwerk oder per Virtualisierung. Die Finalversionen von macOS 10.13.2 und iOS 11.2 werden für den Zeitraum Mitte Dezember bis Anfang Januar erwartet, gleiches gilt für die ebenfalls in der Entwicklung befindlichen Updates tvOS 11.2, watchOS 4.2 sowie Xcode 9.2.