ARD: Audiothek-App für iPhone und iPad verlässt Betaphase

Im Oktober hat die ARD den Startschuss für die Ende 2016 angekündigte Audiothek-App für iPhone und iPad gegeben. Nun hat die kostenfreie Software die Betaphase verlassen und liegt in der Version 1.0 im iOS-App-Store (Partnerlink) vor. Die Audiothek-App bündelt die Hörfunkangebote des Verbunds der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Die ab iOS 9.3 lauffähige Software ermöglicht den Zugriff auf die über 60 Radiodienste der ARD sowie die Programme von Deutschlandradio. "Das Angebot ist in seiner ganzen Vielfalt personalisierbar, kuratiert und fasst damit auf eine einzigartige Art und Weise zusammen, was rund 36 Millionen Menschen in Deutschland täglich linear nutzen: nämlich Radio. Natürlich werbefrei – und ohne dass Nutzer mit ihren Daten bezahlen müssen", so ARD-Hörfunkkommissionsvorsitzende Nathalie Wappler.

ARD: Audiothek-App für iPhone und iPad in Version 1.0 erschienen.

Bild: ARD.

Sendungen können nachgehört und abonniert und für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden. Nutzer können eigene Wiedergabelisten anlegen, in verschiedenen Kategorien und den Empfehlungen der Redaktion stöbern oder gezielt Sendungen per Suchfunktion finden. Die Audio-Ausgabe auf Bluetooth-Lautsprechern wird unterstützt.

Mit der Version 1.0 wurden laut den Machern Anregungen der Nutzer umgesetzt, Layoutverbesserungen sowie Fehlerkorrekturen vorgenommen und weitere Funktionen, darunter ein Sleeptimer, hinzugefügt. Für kommende Updates sind weitere Verbesserungen und Neuerungen geplant. Von Anwendern erhält die App im Durchschnitt gute bis sehr gute Bewertungen.