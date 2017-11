Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Komödie Lommbock im Angebot

Apple setzt die beliebte iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch fort. Heute wird der Film Lommbock (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro angeboten. Die knapp zweistündige Komödie mit Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu in den Hauptrollen ist der Nachfolger des im Jahr 2001 erschienenen Films Lammbock.



Nur heute: "Lommbock" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Die Handlung: "Auch Kiffer werden mal erwachsen: Kai (41) betreibt in Würzburg den angeranzten Asia-Liefer-Service "Lommbock", während sein Kumpel Stefan (39) seit Jahren erfolgreich im drogenfreien Dubai lebt und nun für seine anstehende Hochzeit amtliche Papiere in Deutschland besorgen muss. Stefans Kurztrip in seine Heimatstadt wird durch Kai allerdings unfreiwillig verlängert und für die Freundschaft der beiden eine echte Herausforderung, denn die Vergangenheit kickt mitunter zeitverzögert."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.