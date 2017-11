Ticker: Starcraft 2 bald kostenlos spielbar; Rabatt auf MacBook-Tasche; DVB-T2-HD-Umstellung schreitet voran

Starcraft 2 bald kostenlos spielbar - das beliebte Echtzeitstrategiespiel wird am 14. November auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt. Dies betrifft weite, jedoch nicht alle Bereiche von Starcraft 2. +++ Rabatt auf MacBook-Tasche - Inateck bietet die für 13-Zoll-Notebooks ausgelegte, aus Filz gefertigte Tasche (innen Flanell) derzeit für 12,99 statt 30,99 Euro bei Amazon an (Partnerlink). Das Produkt erhält im Durchschnitt sehr gute Bewertungen, eine kleine Filztasche für eine Maus, Ladegerät oder Akku wird mitgeliefert. +++ DVB-T2-HD-Umstellung schreitet voran - das hochauflösende terrestrische Fernsehen ist seit heute auch in Cuxhaven, Dresden, Freiburg, Göttingen, Kassel, Koblenz, Wolfsburg, Würzburg sowie weiteren Gebieten verfügbar, der Vorgänger DVB-T wurde abgeschaltet.