Twitter-Client Tweetbot unterstützt jetzt 280-Zeichen-Limit

Der Softwarehersteller Tapbots hat den Twitter-Client Tweetbot in der Version 2.5.4 vorgelegt (Mac-App-Store-Partnerlink). Das Update führt Unterstützung für das in dieser Woche von 140 auf 280 Zeichen angehobene Limit ein und verbessert das Blockieren von Nutzern.

Screenshot von Tweetbot.

Bild: Tapbots.

Tweetbot 2.5.4 liegt auf Englisch vor, kostet 10,99 Euro und setzt OS X Yosemite oder neuer voraus. Das Update von einer früheren Version ist kostenfrei. Das Programm bietet Zugriff auf eine Vielzahl an Twitter-Funktionen, Anbindung an Dienste wie Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp und Droplr, Unterstützung für mehrere Zeitleisten, eine Aktivitätsanzeige, zahlreiche Einstellungsoptionen, Anbindung an die Mitteilungszentrale, Stummschaltung von Personen und Hashtags sowie Synchronisation mit der iOS-Version.