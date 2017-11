Abenteuerspiel Syberia kurzzeitig kostenlos für den Mac erhältlich

Die Spiele-Plattform GOG bietet das Adventure Syberia kurzzeitig gratis zum Download an. Voraussetzung ist das Anlegen eines Accounts. Regulär kostet das ab OS X Mavericks lauffähige Spiel, das von Nutzern mehrheitlich positiv bewertet wird, 8,49 Euro.

Nach dem Login muss auf der Hauptseite von GOG das Banner ganz oben ("Hol's dir gratis") angeklickt werden, anschließend wird das Spiel automatisch dem eigenen Account hinzugefügt und kann heruntergeladen werden. Der kostenlose Download ist noch bis Samstag um 18:00 Uhr möglich. Syberia liegt auch auf Deutsch vor.

Aus der Spielbeschreibung: "Kate Walker, eine junge ambitionierte Anwältin aus New York, bekommt einen ziemlich einfach erscheinenden Auftrag: Nur ein kurzer Zwischenstopp, um den Verkauf einer alten, in den Alpentälern versteckten Automatenfabrik abzuwickeln, dann geradewegs zurück nach New York. Als sie ihn annimmt, ahnt sie noch nicht, dass von nun an ihr Leben auf den Kopf gestellt wird.

Auf ihrer Expedition quer durch Europa reist sie von Westeuropa bis in die Weiten des östlichen Russlands, trifft eine Vielzahl unglaublicher Menschen und begibt sich an stimmungsvolle Orte voller außergewöhnlicher Maschinen. Bei ihrem Versuch, den genialen Erfinder Hans aufzuspüren – der letzte Schlüssel, um das Geheimnis von Syberia zu enthüllen –, durchquert sie Raum und Zeit auf einer Reise, die alles in Frage stellt. Dabei wird der Vertrag, den sie eigentlich unterschreiben sollte, auf einmal zu einem lebensverändernden Ereignis."