Datenbank-Urgestein Panorama vollständig überarbeitet

Bereits seit dem Jahr 1988 gibt es Panorama für den Mac. Vor kurzem hat der kalifornische Entwickler ProVue die relationale, RAM-basierte Datenbanksoftware in einer komplett neu entwickelten Version veröffentlicht. Panorama X ist eine moderne Cocoa-Anwendung mit vollständiger 64-Bit-, Retina- und Unicode-Unterstützung und aktuellem Oberflächendesign.

Das Programm hebt sich von anderen Lösungen dadurch ab, dass alle Datenbankoperationen ausschließlich im Arbeitsspeicher ausgeführt werden, was bei sehr komplexen Projekten der Performance zugutekommt. Neben den eingangs erwähnten Neuerungen gibt es in Panorama X viele zusätzliche Datenbankbefehle, unbegrenztes Zurücknehmen von Arbeitsschritten, Einbettung von Web-Inhalten und Kartenmaterial, farbliche Syntaxhervorhebung sowie AES-256-Verschlüsselung. Panorama X befand sich fast sechs Jahre in der Entwicklung.

Panorama X läuft ab OS X Mavericks, ist mit macOS High Sierra kompatibel und unterstützt den Import von Datenbanken aus der Vorgängerversion. Allerdings lässt sich die Software nicht mehr kaufen, sondern nur noch mieten. Die Kosten beginnen bei 15 US-Dollar pro Monat. In Monaten, in denen Panorama X nicht genutzt wird, fallen laut ProVue allerdings keine Kosten an. Eine Demoversion ist verfügbar.

Die Datenbankumgebung bietet eine eigenständige Programmiersprache, Integration von AppleScript-, Python-, Ruby- und PHP-Code, umfangreiche Layoutwerkzeuge, Automationstools, Befehle für die Datenanalyse und eine leistungsstarke Suchfunktion. Häufig gestellte Fragen zu Panorama X beantwortet der Hersteller auf dieser Web-Seite.