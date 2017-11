DxO Labs verschenkt Mac-kompatible Profi-Fotobearbeitungssoftware OpticsPro 11

OpticsPro ist eine professionelle Software zur Entwicklung und Bearbeitung von Rohdatenfotos (RAW) mit einer breiten Kamera- und Objektivunterstützung. Nun bietet der Hersteller DxO Labs im Rahmen einer zeitlich befristeten Aktion das ab OS X Yosemite lauffähige OpticsPro 11 Essential (Normalpreis: 129 Euro) kostenlos zum Download an.

Dazu müssen Nutzer auf dieser Web-Seite ihre E-Mail-Adresse eingeben. Anschließend verschickt DxO Labs eine E-Mail mit Download-Link und Lizenzcode. OpticsPro 11 Essential unterstützt neben den RAW-Formaten vieler Kameras auch JPEG- und TIFF-Fotos. Außerdem ist die Unterstützung vieler Kamera- und Objektiv-Kombinationen gegeben. Das Programm ist in der angebotenen Version 11.4.2 mit macOS High Sierra kompatibel. Das Angebot des Gratis-Downloads endet am 30. November.

OpticsPro ermöglicht das Sichten, Verwalten und Bearbeiten von Foto-Rohdaten (RAW) und steht in Konkurrenz zu Photoshop Lightroom, AfterShot Pro und Capture One Pro. OpticsPro gibt es auch in der leistungsstärkeren Elite-Edition. Die Unterschiede zur Essential-Edition erläutert der Hersteller hier.