Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Science-Fiction-Film "Guardians of the Galaxy Vol. 2" im Angebot

Apple setzt die beliebte iTunes-Store-Aktion Movie-Mittwoch fort. Heute wird "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (Partnerlink) vergünstigt zum Ausleihen für 1,99 Euro angeboten. Der über zweistündige Science-Fiction-Film mit Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel und Bradley Cooper setzt das Abenteuer des ersten Teils fort und wird von Nutzern mehrheitlich gut bis sehr gut bewertet.





Nur heute: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple.

Die Handlung: "Vor der akustischen Kulisse von Awesome Mixtape #2 kommt es in Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Vol. 2 zu einer Fortsetzung der Abenteuer des Teams, als sie die fernen Welten des Kosmos durchqueren. Die Guardians müssen kämpfen, um ihre neuentdeckte Familie zusammenzuhalten, während sie das Geheimnis um Peter Quills wahre Herkunft entwirren. Alte Feinde werden neue Verbündete, und Figuren aus den Comic-Klassikern kommen ihnen zur Hilfe, wodurch sich Marvels cineastisches Universum immer weiter ausdehnt."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.