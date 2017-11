Warten auf den neuen Mac mini: Designer präsentiert eigene Idee

Die Situation beim Mac mini – drei Jahre ohne Upgrade, über vier Jahre alte Technik - hat MacGadget erst im Oktober ausführlich beleuchtet. Zwar ließ zwischenzeitlich Apple-Chef Tim Cook verlauten, dass der Mac mini auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des eigenen Produktangebots sei, doch eine konkrete Ankündigung in Form eines neuen Modells steht zum großen Ärgernis vieler Nutzer weiter aus. Grund genug für einen Designer, sich Gedanken zum Thema zu machen.

Louis Berger, Student des Industriedesigns an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München, präsentiert unter dem Namen Taptop seine Idee für ein kompaktes, Mac-basiertes Desktop-System. Es integriert die Touch-Bar-Funktionsleiste, wird zwischen Tastatur und Bildschirm gestellt und bietet an der Rückseite Schnittstellen wie USB-A, Thunderbolt/USB-C und HDMI.





Designstudie für einen Mac-Desktop.

Bild: Louis Berger.

Die Touch-Bar soll nicht nur programmspezifische Funktionen bieten, sondern zugleich als Dock zum Starten von Programmen fungieren. Außerdem garniert Berger seine Idee mit einer TrueDepth-Kamera und mehrbenutzerfähiger Face-ID-Gesichtserkennung zum automatischen Login. Lautsprecher und Mikrofon finden ebenfalls Platz.

"The Taptop concept repositions the classic desktop PC from a box with outsourced hardware components into a device which is in the centre of user interaction. It fuses the cursor optimized desktop interface with a multi-touch control strip, functioning as the Dock and Touch Bar, allowing users to interact with the actual device, not just with peripherals. The Taptop computer brings the familiar concept of having your Apps at your fingertips to the desktop", erläuterter Berger sein Konzept.

Ein Beitrag geteilt von Louis Berger (@lou.berger) am 11. Nov 2017 um 12:42 Uhr

Allerdings dürften sich in dem knapp bemessenen Gehäuse kaum leistungsstärkere Core-i5- und Core-i7-Prozessoren unterbringen lassen, schon gar nicht als Quad-Core-Varianten. Formfaktor (nicht stapelbar, damit nicht geeignet für den Einsatz als Server), fehlender Platz für Lüfter (für dauerhaften Hochlastbetrieb unerlässlich) und Ergonomie (Hand müsste zum Bedienen der Touch-Bar angehoben werden) sind weitere Mankos dieses Konzepts.

Eines hat Berger mit seiner Idee aber erreicht: Der Mac mini ist wieder in der Diskussion und für die in den letzten Jahren von Apple krass vernachlässigte Desktop-Sparte ist dies eine gute Nachricht. Während beim Mac Pro und iMac Pro die Fronten geklärt sind, stehen trotz der jüngsten Aussage von Tim Cook hinter dem Mac mini mehrere Fragezeichen. Wann gibt es ein neues Modell? Wird das aktuelle Design beibehalten? Gibt es ein neues Gehäuse? Wird sich der Mac mini wieder in puncto Arbeitsspeicher und Laufwerke nachrüsten lassen?

Die nächsten Monate versprechen jedenfalls Spannung. Im Dezember will Apple mit der Auslieferung des iMac Pro beginnen, im Frühjahr könnte der erweiterbare Mac Pro folgen – und vielleicht endlich auch eine konkrete Ankündigung bezüglich des Mac mini.