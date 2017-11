Apple gibt milliardenschwere Anleihe in den USA aus

268 Milliarden US-Dollar hatte Apple zum Ende des letzten Quartals auf der hohen Kante. Diesen Reserven, die sich größtenteils außerhalb der USA befinden, stehen Schulden von mehr als 100 Milliarden US-Dollar gegenüber. Apple leiht sich regelmäßig zu niedrigen Zinsen mittels Anleihen Geld, um Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe, Firmenübernahmen und das operative Geschäft zu finanzieren, da dies günstiger als eine Repatriierung des eigenen Kapitals in die USA ist.

Nun wurde der Mac- und iPhone-Hersteller erneut auf dem Finanzmarkt aktiv. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, platzierte Apple eine Anleihe in den USA im Wert von sieben Milliarden US-Dollar. Sie besteht aus sechs Tranchen mit Laufzeiten zwischen zwei und 30 Jahren zu Zinsen zwischen 1,8 und 3,75 Prozent. Es handelt sich um die zweite Anleiheemission in den USA binnen weniger Wochen. Erst im September gab Apple dort Schuldverschreibungen im Wert von fünf Milliarden US-Dollar aus. Einen Monat zuvor spülten in Kanada ausgegebene Anleihen zwei Milliarden US-Dollar in Apples Kassen.





Apple Park: Die neue Apple-Firmenzentrale in Cupertino.

Bild: cupertino.org.

An der Finanzstrategie Apples dürfte sich so schnell nichts ändern. Die aktuelle US-Administration hat zwar eine Senkung des Steuersatzes für die Rückführung von Kapital von 35 auf 15 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt, eine schnelle Änderung ist jedoch nicht zu erwarten. Apple-Chef Tim Cook hatte vor einigen Monaten entsprechende Pläne ausdrücklich begrüßt.

Apple arbeitet hochprofitabel. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2017 hat der Mac- und iPhone-Hersteller einen Gewinn von 10,7 Milliarden US-Dollar eingefahren. Die nächste Dividendenausschüttung von Apple findet am morgigen Donnerstag statt.