Beliebtes Action-Adventure Brütal Legend kurzzeitig kostenlos erhältlich – auch für den Mac

Brütal Legend ist ein Action-Adventure der von Tim Schafer geleiteten Firma Double Fine Productions. Schafer war in den 90er Jahren maßgeblich an der Entwicklung von Klassikern wie "Day of the Tentacle" und "Grim Fandango" beteiligt und wirkte auch an der Monkey-Island-Serie mit. Nun wird Brütal Legend für kurze Zeit gratis angeboten.









Die Aktion läuft bei Humble Bundle. Normalerweise kostet Brütal Legend 14,99 Euro. Bis zum morgigen Mittwoch um 18:00 Uhr kann das Spiel kostenfrei heruntergeladen werden. Zum Download ist eine Registrierung bei Humble Bundle erforderlich. Verteilt werden Codes für die Plattform Steam, auch dort muss ein Account angelegt werden.

Brütal Legend hat auf Steam fast 6000 im Durchschnitt sehr positive Bewertungen erhalten. Das Heavy-Metal-lastige Open-World-Spiel läuft ab OS X Snow Leopard und liegt auch auf Deutsch vor. Es gibt über 50 Einzelspielermissionen, einen teambasierten Mehrspielermodus, ein Vielzahl an Fähigkeiten und Waffen-Verstärkungen und über 100 Heavy-Metal-Tracks von 75 Bands.