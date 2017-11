Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Bildbearbeitung Pixelmator und Vorlagensammlung für Textverarbeitung Pages

Im Mac-App-Store wird "Publisher Lab for Pages" (Partnerlink; ab OS X El Capitan) kurzzeitig mit einem 90prozentigen Rabatt angeboten - für 1,99 statt 19,99 Euro. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von über 2000 Vorlagen aus vielen Kategorien für die Apple-Textverarbeitung Pages. Die Vorlagen sind beliebig anpassbar und lassen sich ab Pages 5.6 einsetzen. Auch die beliebte Bildbearbeitung Pixelmator gibt es momentan stark vergünstigt.





Screenshot von Pixelmator.

Bild: Pixelmator Team.

Regulär kostet Pixelmator 32,99 Euro, im Mac-App-Store (Partnerlink) wird das ab Yosemite lauffähige Programm derzeit für 16,99 Euro angeboten. In der aktuellen, im Oktober veröffentlichten Version 3.7 bietet Pixelmator volle Unterstützung für das aktuelle Betriebssystem macOS High Sierra. Die Anwendung verfügt über eine Vielzahl an Mal-, Retusche- und Zeichenwerkzeuge, Ebenen-Unterstützung, über 160 Effekte, Kompatibilität mit Photoshop-Dateien, Unterstützung für moderne Betriebssystemtechnologien sowie Anbindung an das Apple-Programm Fotos.