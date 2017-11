Der Online-Bezahldienst PayPal hat heute eine Sonderaktion für iTunes-Store-Guthaben gestartet. Bis zum Montag, den 27. November, gibt es 15 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von Codes für den iTunes-Store kostenlos dazu.

Bei PayPal können iTunes-Store-Codes im Wert von 25, 50 und 100 Euro erworben werden. Dabei werden im Aktionszeitraum automatisch 15 Prozent zusätzlich, d. h. entweder 3,75 Euro, 7,50 Euro oder 15 Euro, dem iTunes-Konto gutgeschrieben. Der Code wird nach dem Kauf per E-Mail zugeschickt. "Sie erhalten Ihren digitalen Gutschein in der Regel innerhalb weniger Stunden per E-Mail. In einigen Fällen kann die Lieferung jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Sehen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach", so PayPal.





15 Prozent Gratis-Bonusguthaben beim Kauf von iTunes-Codes.

Bild: PayPal.

Zum Einlösen des Guthabens wird ein deutscher iTunes-Store-Account benötigt. Das Guthaben lässt sich zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store und den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter OS X und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store oder App-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.