Apple: iMac Pro steht in den Startlöchern

Das bald endende Jahr 2017 hält noch ein Apple-Highlight parat: Den iMac Pro. Die im Juni zur Entwicklerkonferenz WWDC 2017 in San Jose angekündigte High-End-Workstation kommt in Kürze auf den Markt und richtet sich an professionelle Anwender mit höchsten Ansprüchen an Grafik- und Rechenleistung. Die Technik ist auf dem allerneuesten Stand.

Der iMac Pro ist mit Prozessoren der Xeon-W-Reihe ausgestattet, die Intel erst seit kurzer Zeit ausliefert. Apple plant drei Konfigurationen mit acht, zehn und 18 Kernen. Die Zehnkernvariante ist mit 3,0 GHz getaktet und erreicht ersten Benchmarks mit Geekbench zufolge eine Multi-Core-Punktzahl von 36.000. Der iMac Pro mit 18 Kernen hat das Potenzial, die 50.000er Marke in Geekbench zu knacken und wäre damit der schnellste Mac aller Zeiten (bis zur Markteinführung des neuen, erweiterbaren Mac Pro).

Ebenfalls an Bord sind die aktuellen AMD-Grafikkarten Vega 56 und Vega 64, die mit bis zu 16 GB HBM2-VRAM ausgestattet sind. Sie erreichen in den RX-Varianten eine Rechenleistung von etwa 10,5 bzw. 12,7 TFlops (Apple verbaut sie als Pro-Ausführungen; die genauen Details liegen noch nicht vor). Die Vega 56 verfügt über 56 Recheneinheiten und 3584 Stream-Prozessoren, bei der Vega 64 sind es 64 Recheneinheiten und 4096 Stream-Prozessoren. Zum Vergleich: Die in der aktuellen MacBook-Pro- und iMac-Generation eingesetzten Radeon-Pro-Grafikkarten erreichen maximal eine Leistung von 5,5 TFlops.

Auch die weitere Ausstattung des iMac Pro kann sich sehen lassen. Dazu gehören ein 27-Zoll-Bildschirm mit 5K-Auflösung (stellt eine Milliarde Farben dar), bis zu 128 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit ECC-Fehlerkorrektur, eine Zehn-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an Unternehmensnetzwerke, vier kombinierte Thunderbolt-3-/USB-C-Anschlüsse, vier USB-A-Ports, ein SDXC-Speicherkartensteckplatz mit Unterstützung für UHS-II, eine Full-HD-Kamera, vier Mikrofone und SSD-Laufwerke mit bis zu vier TB Speicherkapazität.

Die Preise beginnen bei 4999 US-Dollar, ein erheblicher Kostenfaktor bei dem Gerät sind dabei die Xeon-W-Prozessoren. Beispielsweise kostet allein die Zehnkernvariante rund 1500 US-Dollar. Die Euro-Preise gibt Apple zu Auslieferungsbeginn, der Anfang oder Mitte Dezember erfolgt, bekannt. Rechner sowie drahtlose Maus und Tastatur sind im Spacegrau-Design gehalten.

Der Rechner steckt im bekannten iMac-Gehäuse. Um die Kühlung der leistungshungrigen Prozessoren und Grafikkarten zu gewährleisten, hat Apple ein neues thermales System mit zwei Lüftern und einem großen Kühlkörper entwickelt. "Das Ergebnis? Fast 75 Prozent mehr Luftstrom und eine um 80 Prozent gesteigerte Wärmekapazität des Systems. So verträgt der iMac Pro 500 Watt – 67 Prozent mehr Leistung als der vorherige iMac – und kommt dabei nie ins Schwitzen", verspricht Apple. Ob das das System auch längere Zeit unter Volllast verträgt, müssen Tests zeigen.

Der iMac Pro kann zusätzlich zum internen Display gleichzeitig vier externe Bildschirme mit bis zu 4K-Auflösung (bei 60 Hz) oder alternativ gleichzeitig zwei 5K-Monitore (bei 60 Hz) ansteuern.