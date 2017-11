Apple läutet Weihnachtszeit mit Werbespot ein: iPhone X und AirPods im Mittelpunkt

Jedes Jahr veröffentlicht Apple kurz vor Thanksgiving einen längeren Werbespot, mit dem das Unternehmen auf die weihnachtlichen Wochen einstimmt. Pünktlich zum heutigen US-Feiertag ist der diesjährige Clip erschienen.

In "Sway" stehen vor einer winterlichen Kulisse das iPhone X mitsamt den Bluetooth-Kopfhörern AirPods im Mittelpunkt. Der Werbespot hat eine Länge von ungefähr eineinhalb Minuten und dürfte in den nächsten Wochen verstärkt in Web und TV zu sehen sein.

Vor einigen Jahren machte Apples Weihnachts-Werbeclip große Schlagzeilen. Der im Jahr 2013 veröffentlichte Spot "Misunderstood" wurde mit einem Emmy-Award ausgezeichnet. 2015 spielte Stevie Wonder in dem Apple-Werbefilm mit.