Nachfolger von Adventure "The Inner World" für macOS erschienen

Das beliebte, mehrfach ausgezeichnete Abenteuerspiel "The Inner World" hat eine Fortsetzung erhalten: Der zweite Teil ist ab sofort zum Preis von 21,99 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich. "The Inner World" erschien im Jahr 2013 und wurde von Spielern im Durchschnitt sehr positiv bewertet.

Bei "The Inner World 2" handelt es sich um ein klassisches Point-&-Click-Adventure, das auch für Kinder geeignet ist (freigegeben ab sechs Jahren). Zum Lösen der vielen Rätsel sind Logik und Fantasie gefordert. Der Entwickler verspricht eine humorvolle Story, einen atmosphärischen Soundtrack sowie Grafiken und Animationen im Comic-Stil. "The Inner World 2" läuft ab OS X Snow Leopard und liegt auch auf Deutsch vor (inklusive deutscher Vertonung).

Aus der Spielbeschreibung: "Rätsel dich durch eine skurrile Welt voller Geheimnisse und rette die Familie der Flötennasen! Ihre Dynastie beschützt schon seit Jahrtausenden Asposien. Im Geheimen sorgen sie mit ihrem Windlied dafür, dass die kugelrunde Welt Licht und Luft zum Atmen hat. Doch als alle von ihrer Existenz erfahren, werden sie zu Gejagten.

Der einfache Kramhändler Emil hat sämtliche Asposer davon überzeugt, dass die Flötennasen mit dunklen Mächten im Bunde sein müssen. Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Dynastie: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert.

Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und der Rebellin Laura, Roberts großer Liebe. Alles ändert sich, als sie auf die mysteriöse Mama Dola treffen, die mehr über Roberts Schicksal weiß, als ihm lieb ist."