Movie-Mittwoch im iTunes-Store: "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" im Angebot

Nur heute: "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple.

Die Handlung: "Der vom Glück verlassene Captain Jack Sparrow muss feststellen, dass der Wind des Schicksals aus einer ungünstigen Richtung weht, als eine Crew tödlicher Geister-Piraten, angeführt von seinem alten Rivalen, dem furchterregenden Captain Salazar, aus dem Teufels-Dreieck entkommt. Salazar will alle Piraten auf See ermorden, aber vorallem Jack. Um zu überleben, muss dieser den legendären Dreizack des Poseidon finden, ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer die Macht über die Weltmeere verleiht."

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.