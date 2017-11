Neue Apple-TV-Generation: Lieferschwierigkeiten beim 64-GB-Modell

Die 64-GB-Version von Apples neuer Set-top-Box ist momentan nur schwer zu bekommen. Im Online-Shop des Herstellers ist die Lieferzeit auf vier bis fünf Wochen gestiegen, d. h. mit einem Versand vor Weihnachten könnte es eng werden.

Von den deutschen Apple-Ladengeschäften hatten heute (Stand 17:00 Uhr) nur die Filialen in Frankfurt am Main, Köln (Schildergasse) und Köln-Weiden (Rhein-Center) das Produkt vorrätig, bei restlichen Niederlassungen heißt es "Verfügbar ab 10. Januar". Auch andere Händler geben für Apple TV 4K mit 64 GB Speicherkapazität meist mehrwöchige Lieferzeiten an.





Apple TV: Neues Modell unterstützt 4K-Auflösung und HDR.

Bild: Apple.

Ganz anders stellt sich die Situation bei der 32-GB-Variante dar. Apple kann sie in wenigen Tagen liefern, zudem ist sie im stationären Handel und bei anderen Online-Anbietern gut verfügbar. Eine Begründung für die lange Lieferzeit beim 64-GB-Modell nennt Apple nicht. Möglicherweise spielt die Knappheit bestimmter Komponenten, etwa des Flash-Speichermoduls, eine Rolle.

Die aktuelle, fünfte Apple-TV-Generation wurde im September vorgestellt. Sie führt Unterstützung für 4K- und HDR-Inhalte ein. Im iTunes-Store gekaufte HD-Filme werden kostenfrei auf die 4K- und/oder HDR-Versionen umgestellt, sobald diese verfügbar sind.