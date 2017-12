Flexibles Tool zur Batch-Umbenennung von Dateien: Hoher Rabatt auf Better Rename 10

Seit 20 Jahren bietet der Softwarehersteller publicspace.net mit Better Rename ein leistungsstarkes Programm zur flexiblen Umbenennung von Dateien per Stapelverarbeitungsverfahren an. Nun ist Better Rename mit einem deutlichen Rabatt erhältlich: Im Mac-App-Store (Partnerlink) wird die Anwendung vorübergehend für 1,09 statt 22,99 Euro angeboten.

Screenshot von Better Rename.

Bild: publicspace.net.

Die ab OS X Lion lauffähige Software stellt eine Vielzahl an Einstellungsoptionen zur Verfügung, um die Bezeichnungen einer beliebigen Zahl an Dateien, beispielsweise Fotos, Audiotracks oder Screenshots, in ein bestimmtes Format zu ändern. Better Rename kann Metadaten aus den Dateien extrahieren und in die Namen einbetten, Dateinamen aus einer Datenbank bzw. einem Dokument importieren oder die Umbenennung anhand vorher festgelegter Parameter vornehmen (zum Beispiel Text am Anfang/Ende ergänzen, Text verschieben, bestimmte Zeichen/Zifferrn ersetzen...).

Zum weiteren Funktionsumfang gehören eine Live-Vorschau, Erzeugung von mit NFTS/SMB-kompatiblen Dateinamen und Unterstützung für Textkonvertierungen (Groß-/Kleinschreibung). Auch die automatisierte Umbenennung in mehreren vordefinierten Schritten ist möglich. Ein typisches Anwendungsszenario Für Better Rename ist die Digitalfotografie: aus den Metadaten aufgenommener Bilder lassen sich Zeit- und Datumsstempel und/oder die Auflösung extrahieren und zu den Dateinamen hinzufügen. Aus den Metatags von Liedern können zum Beispiel Titel und Interpret ausgelesen und zu einem Dateinamen kombiniert werden.