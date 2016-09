Entwicklungsumgebung Xcode: Version 8.0 mit Swift 3.0 erschienen

14. Sep 2016 0:01 Uhr - Redaktion

Apple hat die Entwicklungsumgebung Xcode in der Version 8.0 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). In Xcode 8.0 wurden nach Herstellerangaben umfangreiche Leistungsoptimierungen vorgenommen – die Software soll zum Teil spürbar flotter arbeiten als Xcode 7.x. In Xcode 8.0 ist die Programmiersprache Swift 3.0 enthalten.

Der Quellcode-Editor von Xcode lässt sich nun über Erweiterungen, die Entwickler über den Mac-App-Store bereitstellen können, um zusätzliche Funktionen, etwa zur Code-Formatierung, ergänzen. Die Addons werden in separaten CPU-Prozessen ausgeführt und sollen Xcode dadurch nicht zum Absturz bringen können. Xcode 8.0 soll Fehler im Quellcode besser erkennen können, beispielsweise mit dem neuen Memory-Debugger. Apple hat darüber hinaus die Code-Signierung vereinfacht und die Bedienungshilfen verbessert. Nähere Informationen über die Neuerungen in Xcode 8.0 sind hier und hier zu finden.









Swift 3.0 wartet mit umfangreichen Funktionserweiterungen für die Programmierung auf - allerdings auf Kosten der Abwärtskompatibilität. Der Code von bestehender Swift-Software muss an Swift 3.0 angepasst werden – dabei hilft ein in Xcode 8.0 enthaltenes Migrationstool. Eine weitere Neuerung von Swift 3.0 ist ein Package-Manager, der Programmierern die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen für mehrere Plattformen ermöglicht.

Xcode 8.0 setzt OS X El Capitan oder neuer voraus und ermöglicht die Entwicklung von Software für Mac, iOS, tvOS und watchOS. Die Entwicklungsumgebung ist für Programmiersprachen wie Swift, Objective-C, C oder C++ ausgelegt. Xcode 8.0 enthält Entwicklerkits für die aktuellen Betriebssystem macOS Sierra, iOS 10, tvOS 10 und watchOS 3.

Nachtrag (14. September): In Xcode 8.0 wurden zwei als kritisch eingestufte Sicherheitslücken geschlossen, die Angreifern unter Umständen die Code-Einschleusung ermöglichten.