Die neue Version 12.5.5 von iTunes soll einen Fehler enthalten, durch den beim Entfernen von Liedern aus Wiedergabelisten angeblich auch die dazugehörige Datei vom Mac gelöscht wird. Dies behauptet der iTunes-Experte Kirk McElhearn. Wird demnach aus einer Wiedergabeliste in der Standarddarstellung (Menü Darstellung => Anzeigen als => Playlist) per Entfernen- oder Rücktaste ein Lied entfernt, soll iTunes nur das Löschen der Datei, nicht jedoch das Entfernen des Eintrags anbieten. Bei Usern, die die Warnhinweise deaktiviert haben, würden die Dateien automatisch in den Papierkorb bewegt werden, so McElhearn.