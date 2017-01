8:45 Uhr - Redaktion

Amazon bietet am heutigen Donnerstag im Rahmen der Prime-Deals (Partnerlink) zahlreiche Elektronikprodukte mit zum Teil hohen Rabatten an. Beispielsweise gibt es ein Philips-Hue-Starterset (drei farbige E27-Lampen, Bridge, Steuerung per iOS-App) für 139 statt 199,99 Euro. Withings Thermo (WLAN-Schläfenthermometer; mit iOS-App) ist für 73,99 statt 99,95 Euro und ein DVB-T2-Receiver von Telefunken für 49,99 statt 89,99 Euro zu haben.