20:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Philips-Hue-Starterset - das Paket bestehend aus zwei weißen E27-Lampen, Bridge und Bewegungssensor wird bei Cyberport derzeit für 85 statt 119 Euro angeboten (Partnerlink). Das System ist HomeKit-kompatibel, individuell erweiterbar und per iOS-App steuerbar. +++ Window Tidy kurzzeitig gratis - regulär kostet der ab OS X Lion lauffähige Fenstermanager 7,99 Euro (Mac-App-Store-Partnerlink). +++ "This War of Mine" zum Sonderpreis - die Überlebenssimulation, in der der Spieler eine Gruppe von Zivilisten in einer belagerten Stadt steuert, ist im Mac-App-Store momentan für 2,99 statt 19,99 Euro zu haben (Partnerlink). Das Spiel wurde mehrfach ausgezeichnet und erhielt auf der Plattform Steam tausende sehr positive Bewertungen.