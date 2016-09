Backupsoftware Retrospect erhält Dropbox-Anbindung und Unterstützung für macOS Sierra

15. Sep 2016 14:30 Uhr - sw

Die für den Unternehmenseinsatz konzipierte Datensicherungslösung Retrospect ist in der Version 13.5 erschienen. Die wichtigsten Neuerungen sind volle Kompatibilität mit dem neuen Betriebssystem macOS Sierra und Anbindung an Dropbox – dadurch können Backups nun in dem Online-Speicherdienst abgelegt werden.

"Unternehmen sind jetzt in der Lage, Cloud-Speicher von Dropbox mit den leistungsfähigen Cloud-Backup-Funktionen von Retrospect zu kombinieren, darunter Zero-Knowledge-Sicherheit mit branchenüblicher AES-256-Verschlüsselung. [...] Zusätzlich zu Dropbox baut Retrospect seine wachsende Liste zertifizierter Anbieter von Cloud-Speicher mit AWS Mumbai, Swisscom und Cloudian weiter aus. Mit Retrospect sind Kunden nicht an einen bestimmten Dienstleister gebunden und der Umzug ihrer Daten zu einem anderen Anbieter erfordert nur ein paar Klicks", so der Hersteller.









Screenshot von Retrospect.

Bild: Retrospect, Inc.





Dropbox will es Unternehmenskunden in Deutschland künftig ermöglichen, Server innerhalb Deutschlands zu nutzen, um datenschutzrechtliche Bedenken auszuräumen (MacGadget berichtete). Retrospect 13.5 wartet außerdem mit zahlreichen Fehlerkorrekturen auf und verringert den Speicherplatzbedarf beim Sichern von Metadaten in komprimierter Form.

Retrospect 13.5 ist zu Preisen ab 119 Euro erhältlich und setzt OS X Snow Leopard oder neuer voraus. Das Update von der Version 13.0 ist kostenlos. Demoversionen von Client und Server stehen zum Download bereit. Sie ermöglichen den Test des kompletten Funktionsumfangs für einen Zeitraum von 45 Tagen. Die Software liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor.

Nach Angaben des kalifornischen Herstellers richtet sich die Backupsoftware an kleine und mittelgroße Unternehmen. Retrospect bietet unter anderem lokale und Offsite-Backups von Clients und Servern, zeitpunktgenaue Wiederherstellungen, Deduplizierung auf Datei-Ebene, iOS-Fernverwaltung von mehreren Backup-Servern und VMware-Integration.