SuperDuper, coconutBattery, Bartender: Updates sorgen für Kompatibilität mit macOS Sierra

15. Sep 2016 16:30 Uhr - sw

Der Entwickler Christoph Sinai hat coconutBattery ein Update spendiert. Die Version 3.4 (neun MB, Englisch) ergänzt Unterstützung für macOS Sierra sowie iOS 10 und bietet außerdem Verbesserungen für die Benutzeroberfläche. Das Gratis-Programm zeigt umfangreiche Informationen zum Akku eines Mac-Notebooks oder iOS-Geräts an. coconutBattery 3.4 läuft ab OS X El Capitan, Ausführungen für ältere Betriebssysteme sind verfügbar.









coconutBattery zeigt Informationen zu Akkus von Mobilmacs und iOS-Geräten an.

Bild: Christoph Sinai. Bild: Christoph Sinai.





Bartender liegt nun in der Version 2.1.6 vor, die an macOS Sierra angepasst wurde. Das ab OS X Yosemite lauffähige Tool (Preis: 15 Dollar, Update von Version 2.x: kostenlos) räumt die Menüleiste auf, indem die Menüleistenicons in eine eigene Leiste verfrachtet werden. Diese wird durch Klick auf das Bartender-Icon oder über ein wählbares Tastaturkürzel direkt unterhalb der OS-X-Menüleiste eingeblendet. Es können sowohl alle als auch nur ausgewählte Icons in die Bartender-Leiste verlegt werden. Übrigens: in macOS Sierra ist es endlich möglich, Menüleistensymbole von Drittanbieter-Software zu verschieben – zuvor ging dies nur mit systemeigenen Icons.













Menüleiste ohne und mit Bartender

Bilder: Surtees Studios Bilder: Surtees Studios





Auch die Backupsoftware SuperDuper bietet in der neuen Version 2.9.1 volle Unterstützung für macOS Sierra. Käufer von SuperDuper 2.x erhalten ein kostenfreies Update. Das Programm (ab OS X 10.7; Preis: 27,95 Dollar) unterstützt zeitgesteuerte Backups und kann Shell-Skripte vor und nach Datensicherungen ausführen. Bereits erstellte Clones können mit der Funktion "Smart Update" um neue und geänderte Dateien aktualisiert werden.