Twitter-Client Tweetbot an macOS Sierra angepasst

21. Sep 2016 14:30 Uhr - sw

Der Softwarehersteller Tapbots hat den Twitter-Client Tweetbot in der Version 2.4.2 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). Das Update führt Unterstützung für das neue Betriebssystem macOS Sierra ein und bietet Anpassungen an die jüngsten Änderungen bei dem Mikro-Blogging-Dienst.









Screenshot von Tweetbot.

Bild: Tapbots. Bild: Tapbots.





Wie berichtet, hat Twitter zu Wochenbeginn das 140-Zeichen-Limit gelockert. Bilder, Videos, GIFs, Umfragen und zitierte Tweets werden ab sofort nicht mehr gegen die Zeichen-Beschränkung gerechnet. Tweetbot 2.4.2 wurde entsprechend angepasst. Außerdem unterstützt die Anwendung nun den Upload von längeren Videos mit einer Dauer von bis zu 140 Sekunden. Tweetbot 2.4.2 liegt auf Englisch vor, kostet 9,99 Euro und setzt OS X Yosemite oder neuer voraus. Das Update von einer früheren Version ist kostenfrei.

Das Programm bietet Zugriff auf eine Vielzahl an Twitter-Funktionen, Anbindung an Dienste wie Pocket, Instapaper, Readability, CloudApp und Droplr, Unterstützung für mehrere Zeitleisten, eine Aktivitätsanzeige, zahlreiche Einstellungsoptionen, Anbindung an die Mitteilungszentrale von OS X, Stummschaltung von Personen und Hashtags sowie Synchronisation mit der iOS-Version.