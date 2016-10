Verlosung: 10x Projektmanagement-Software iTaskX zu gewinnen

10. Okt 2016 13:00 Uhr - Redaktion

iTaskX ist eine professionelle Software zur Planung, Überwachung und Abwicklung von Projekten alle Art. Sie eignet sich für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und Dienstleistungsbereich, beispielsweise zur Organisation von Veranstaltungen alle Art, zur Produktentwicklung, zur Verwaltung von Kundenaufträgen oder zur Erstellung von Bauzeit- und Mediaplänen. Gemeinsam mit dem Hersteller Techno-Grafik verlost MacGadget zehn Einzelplatzlizenzen von iTaskX.

iTaskX läuft ab OS X Yosemite und ist mit dem neuen Betriebssystem macOS Sierra kompatibel. Die Anwendung liegt auch auf Deutsch vor, ermöglicht den Im- und Export von Dateien im Microsoft-Project-Format und bietet eine Vielzahl an Funktionen für die termin- und budgetgerechte Planung von Kontrolle von Projekten.

"iTaskX gibt dir alle Werkzeuge um jedes Detail deines Projekts zu planen und abzuwickeln ohne den Blick auf das große Ganze zu verlieren - iTaskX macht dein Projekt transparent. Mühelos jonglierst du mit Vorgängen, Terminen, Kosten weist Ressourcen zu oder gibst deinem Terminplan ein individuelles Erscheinungsbild. iTaskX ist die ideale Software für Projektmanager, Architekten, Business Analysten und Projektmitarbeiter aus allen Bereichen der Industrie, Gewerbe und Dienstleistung.









Screenshot von iTaskX 3.0.

Bild: Techno-Grafik. Bild: Techno-Grafik.





Weiters garantiert der Datenaustausch über Standardformate wie XML, MPP, CVS oder ICS, das speichern jeder Ansicht als PDF, JPG, EPS, PNG oder TIF ein Höchstmaß an Kompatibilität mit Microsoft Project, Excel, Word, Numbers, Pages, Kalender....", so der Hersteller.

iTaskX kostet 140 Dollar, eine Demoversion steht zum Download bereit. Außerdem kann eine kostenlose 30-Tage-Testversion mit vollem Funktionsumfang angefordert werden. Das Benutzerhandbuch liegt im PDF-Format vor und umfasst knapp 100 Seiten.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es zehn Einzelplatzlizenzen von iTaskX (direkt vom Hersteller bereitgestellte Versionen) zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wie heißt der erste tragbare Mac?

a) PowerBook

b) iBook

c) Macintosh Portable

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info@macgadget.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 23. Oktober 2016, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte keine Mehrfachteilnahmen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Lizenz von iTaskX.