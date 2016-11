Ticker: Rabatt auf MacBook Air; Update für DiskStation Manager

10. Nov 2016 20:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf MacBook Air - Cyberport bietet das 13,3-Zoll-MacBook Air mit Core-i5-Prozessor (1,6 GHz; via Turbo-Boost bis zu 2,7 GHz), acht GB RAM, 128-GB-SSD und HD Graphics 6000 kurzzeitig für 929 statt 1099 Euro an (Partnerlink). +++ Update für DiskStation Manager - die Version 6.0.2-8451-3 des Betriebssystems für NAS-Speichersysteme von Synology verbessert Stabilität und Leistung und behebt Sicherheitslücken sowie weitere Fehler. Das Update wird in den nächsten Tagen schrittweise verteilt. +++ "Batman: Arkham City" zum Sonderpreis - das Action-Adventure ist im Mac-App-Store vorübergehend für 9,99 statt 19,99 Euro erhältlich, "Batman: Arkham Asylum" gibt es für 7,99 statt 19,99 Euro (Partnerlinks).