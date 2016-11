Zuta Pocket Printer: WLAN-Minidrucker im Taschenformat

16. Nov 2016 15:00 Uhr - Redaktion-pte

Das israelische Startup-Unternehmen Zuta Labs hat einen Mini-Tintenstrahldrucker vorgestellt, der für die Anforderungen der mobilen Nutzer entwickelt worden ist. Der Zuta Pocket Printer lässt sich über ein WLAN-Modul jederzeit und überall kabellos mit einem Computer, Tablet oder Smartphone verbinden. Sein ausgeklügeltes Design macht es zudem möglich, auch unterschiedliche Papiergrößen und Materialien zu verwenden. Die Markteinführung ist für Anfang 2017 geplant, Vorbestellungen sind möglich.

"Der Name 'Zuta' bedeutet auf Aramäisch soviel wie 'klein'", zitiert "LiveScience" Tuvia Elbaum, den Gründer und CEO von Zuta Labs. Und das trifft es genau auf den Punkt: der Zuta Pocket Printer ist nur 10,2 Zentimeter breit, 7,5 Zentimeter hoch und wiegt 350 Gramm. "Smartphones, Laptops und Tablets machen es heute sehr leicht, einfach unterwegs zu arbeiten. Drucker hingegen sind traditionell sehr schwerfällig, wenn es darum geht, sie sinnvoll außerhalb des Büros zu nutzen", schildert Elbaum. "Man muss nur realisieren, dass ein Drucker heutzutage im Wesentlichen nicht mehr ist als ein Druckkopf, der sich auf einem Stück Papier vor und zurückbewegt", so der Firmenchef.









Diesen reduzierten Ansatz haben die findigen Ingenieure der Zuta Labs auch in ihrem neuesten Tintenstrahldrucker umgesetzt. Der Zuta Pocket Printer besteht aus kaum mehr als der Hülle und einem als "Omni-Wheel" bezeichneten Druckknopf, der sich auf dem Druckmedium in jede beliebige Richtung bewegen kann. Um seine Bewegungen, Geschwindigkeit und Positionierung zu kontrollieren, werden Laser-Sensoren eingesetzt. "Wenn ein User etwas ausdrucken will, muss er das Gerät nur einschalten, das Druckpapier mit der Ecke des Druckers ausrichten und das gewünschte Dokument losschicken", heißt es.

Die Datenübertragung funktioniert über WLAN, unterstützt werden sowohl Android und iOS als auch OS X und Windows. Für ein bequemes Handling auf Smartphones sorgt eine dazu passende, kostenlose App. "Auf Laptops oder Desktop lässt sich das Gerät wie jeder andere Drucker auch als Ausgabegerät einstellen", betont Zuta Labs.

Der im Minidrucker verbaute Lithium-Polymer-Akku soll laut Herstellerangabe knapp eine Stunde Vollbetrieb ermöglichen - immerhin lange genug, um rund 60 Seiten zu drucken. Ist der Akku einmal leer, lässt sich das Gerät an einen Mikro-USB-Port anschließen und in knapp drei Stunden wieder voll aufladen. "Mit einer Tintenpatrone können mehr als 100 Seiten ausgedruckt werden", merkt Zuta Labs an. Der Drucker kostet 299 US-Dollar, eine Tintenpatrone wird für 19,90 US-Dollar angeboten.

(Markus Steiner, pressetext.de)