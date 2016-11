Steinberg äußert sich zur Softwarekompatibilität mit macOS Sierra

22. Nov 2016 10:30 Uhr - sw

Der auf professionelle Musikproduktionslösungen spezialisierte Hersteller Steinberg hat sein komplettes Softwareangebot auf Kompatibilität mit dem neuen Betriebssystem macOS Sierra abgeklopft. Über das Ergebnis der mehrwöchigen, ausgiebigen Tests hat das Unternehmen nun informiert.









Cubase, Nuendo & Co. sind mit macOS Sierra kompatibel.

Bild: Apple. Bild: Apple.





"Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass unsere gesamte aktuelle Software Produktpalette, mit Ausnahme von Cubase iC und The Grand 3, kompatibel mit macOS Sierra ist", ließ das in Hamburg ansässige Unternehmen verlauten. Demnach laufen die komplette Cubase-Produktreihe, die neue Notationssoftware Dorico sowie Programme wie Nuendo, WaveLab und Sequel in den aktuellen Versionen problemlos unter macOS 10.12.x.

Bei einigen VST-Instrumenten muss nach der Installation ein Patch ausgeführt werden, "The Grand 3" wird demnächst ein Update erhalten. Nähere Informationen zur Softwarekompatibilität von Steinberg-Programmen mit macOS Sierra sind auf dieser Web-Seite zu finden. Zur Hardwarekompatibilität seiner Produkte mit dem neuen Mac-Betriebssystem hat sich das Unternehmen bereits Mitte Oktober geäußert.