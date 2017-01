Ticker: Rabatt auf "WISO steuer:Mac 2017"; App spürt verlorene AirPods auf

06. Jan 2017 19:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf "WISO steuer:Mac 2017" - Amazon bietet die Einkommensteuersoftware derzeit für 19,99 Euro an (Partnerlink). Mit dem ab OS X 10.8 lauffähigen Programm können Arbeitnehmer, Freiberufler und Gewerbetreibende ihre Einkommensteuererklärung für das Jahr 2016 erstellen und per Elster an das Finanzamt übermitteln. Direkt beim Hersteller kostet die Anwendung 39,95 Euro. +++ Update für Bildbearbeitung Fotor - die Version 3.1.1 des kostenlosen, ab OS X 10.7 lauffähigen Programms bietet nicht näher beschriebene Fehlerkorrekturen und Verbesserungen. +++ App spürt verlorene AirPods auf - sobald ein (noch mit Strom versorgter) Kopfhörer in Bluetooth-Reichweite kommt, signalisiert dies die App, die 3,99 Euro kostet (Partnerlink).