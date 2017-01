Nach Safari-Bug-Fix: US-Verbraucherschützer sprechen Kaufempfehlung für neue MacBook-Pro-Modelle aus

13. Jan 2017 16:00 Uhr - Redaktion

Als die US-Verbraucherschützer von Consumer Reports die neue MacBook-Pro-Generation auf den Prüfstand stellten, sprachen sie aufgrund stark schwankenden Akkulaufzeiten keine Kaufempfehlung für die Mobilmacs aus. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, sorgte ein gelegentlich auftretender Fehler in Safari für eine erhöhte Systemlast, wodurch mehr Energie benötigt wurde. Apple korrigierte das Problem vor einigen Tagen und Consumer Reports hat die Testreihe nun wiederholt – und dabei eine klare Kaufempfehlung für die neuen MacBook-Pro-Modelle abgegeben.

Mit der fehlerbereinigten Safari-Version seien keine Auffälligkeiten oder Schwankungen bezüglich der Akkulaufzeit festgestellt worden, schreibt Consumer Reports. Die Verbraucherschutzorganisation lobt zugleich die ausdauernden Energiespeicher der neuen Apple-Notebooks. Im Test erreicht das 13,3-Zoll-MacBook-Pro ohne Touch-Bar demnach eine Laufzeit von 15,75 Stunden, die 13,3-Zoll-Konfiguration mit Touch-Bar kommt auf 18,75 und das 15,4-Zoll-Modell auf 17,25 Stunden. Auch für Performance, Display und Design hat das neue MacBook Pro sehr gute Noten von Consumer Reports erhalten.









Die Verbraucherschützer nutzen für alle Notebook-Tests ein standardisiertes Verfahren: dabei werden ständig zehn Web-Seiten nacheinander via WLAN von einem lokalen Server geladen. Das Display bleibt bei einer (per externer Hardware exakt eingemessenen) Helligkeit von 100 Nits aktiviert, die automatische Helligkeitsanpassung und das Browser-Caching werden deaktiviert. Die Tests laufen mehrere Male durch, aus den Ergebnissen werden Durchschnittswerte gebildet.

Die hohen Akkulaufzeit-Werte erklären sich dadurch, dass keine User-Interaktionen stattfinden, zudem laufen keine anderen Programme im Hintergrund. Aus Anwendersicht ist dieses Testverfahren zwar unrealistisch, aber es ermöglicht Consumer Reports, die Werte in Relation zu anderen Notebooks zu setzen. Apple selbst gibt – ähnlich wie für die Vorgängerbaureihe - eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden für die neue MacBook-Pro-Generation an. Die Akkulaufzeit wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst, darunter Systemauslastung, Displayhelligkeit, Tastaturbeleuchtung, externe Hardware oder aktivierte Funkschnittstellen. Außerdem ist Software wie Chrome, Flash Player oder Java vor ihren großen Ressourcenhunger bekannt.