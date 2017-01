Bericht: Apple Pay soll im zweiten oder dritten Quartal in Deutschland starten

20. Jan 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Schrittweise treibt Apple die Internationalisierung seines Bezahldienstes voran. Im letzten Jahr wurde Apple Pay unter anderem in Frankreich, Russland, Spanien und der Schweiz eingeführt. Hierzulande müssen sich Nutzer von Apple-Produkten jedoch weiterhin gedulden: ein Starttermin für Apple Pay in Deutschland steht immer noch nicht fest, gleiches gilt für Österreich.









Doch nun scheint langsam Bewegung in die Sache zu kommen. Der Marktstart von Apple Pay in Deutschland dürfte im zweiten oder spätestens im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen, schreibt der Mobile-Payment-Experte Rudolf Linsenbarth für Funkschau. Viele Banken seien mittlerweile für diesen Schritt bereit, zudem würden immer mehr Verkaufsstellen mit den für das kontaktlose Bezahlen notwendigen Terminals ausgestattet werden. Ferner sei der Markt für Online-Zahlungen stark umkämpft, ein zu später Markteintritt könne für Apple zum Problem werden, so Linsenbarth weiter.

Apple Pay ermöglicht das kontaktlose Bezahlen in Ladengeschäften mit iPhone und Apple Watch über die NFC-Technologie. Voraussetzung ist ein kompatibles Bezahlterminal. Außerdem kann mit Apple Pay im Internet eingekauft werden – sowohl über Apps als auch via Web mit Safari 10. Dies funktioniert auch mit iPads und Macs. Die Beträge werden vom Kreditkartenkonto des Anwenders abgebucht. Mit dem neuen MacBook Pro ist das Bezahlen via Apple Pay besonders bequem möglich - dank des integrierten Fingerabdruckscanners Touch-ID.