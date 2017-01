Setapp: Mietangebot für Mac-Programme verlässt Betaphase

25. Jan 2017 19:15 Uhr - sw

Das in der Ukraine ansässige Unternehmen MacPaw hat den Startschuss für den im Dezember angekündigten Mietsoftwaredienst Setapp gegeben. Setapp ermöglicht zum Preis von 9,99 US-Dollar pro Monat die Nutzung von rund 60 Programmen, darunter RapidWeaver, Ulysses, Yummy FTP, XMind, iStat Menus, Chronicle, iMazing, Marked, Blogo oder Get Backup Pro, auf bis zu zwei Macs.









Setapp: Neues Mietangebot für Mac-Software.

Bild: MacPaw. Bild: MacPaw.





Wie üblich bei Mietsoftware: wird das Abonnement beendet, lassen sich die Anwendungen nicht mehr einsetzen. Mehr als 70 Prozent der Monatsgebühr soll an die Entwickler ausgezahlt werden. MacPaw will die Zahl der verfügbaren Softwaretitel in den kommenden Monaten schrittweise erhöhen – der Preis von monatlich 9,99 US-Dollar soll jedoch gleich bleiben. Ob das Angebot vor diesem Hintergrund sowohl für MacPaw als auch für die teilnehmenden Softwarehersteller dauerhaft finanziell tragfähig ist, bleibt abzuwarten.

Mietsoftware kann mit der Versorgung der Abonnenten mit den jeweils aktuellen Programmversionen punkten – kostenpflichtige Upgrades sind bei diesem Modell nicht erforderlich. Andererseits werden viele der bei Setapp enthaltenen Programme regelmäßig mit hohen Rabatten im Mac-App-Store oder im Rahmen von günstigen Softwarebundles zum Kauf angeboten.