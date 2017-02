Apple-SIM: Truphone stellt LTE-Datentarife fürs iPad vor

07. Feb 2017 12:15 Uhr - Redaktion

Apple hat im Jahr 2014 eine eigene SIM-Karte für das iPad eingeführt. Der Vorteil: mit der Apple-SIM kann per Fingertipp ein Tarif eines beliebigen Anbieters gewählt werden. Der normalerweise erforderliche Kartentausch beim Anbieterwechsel entfällt – in Zeiten einer sich rasch verändernden Tariflandschaft (sinkende Preise, steigendes Datenvolumen) ein großes Plus. Außerdem ist die Apple-SIM auch auf Reisen praktisch, um in einem anderen Land unkompliziert einen günstigen lokalen Mobilfunkanbieter zu nutzen.

Nun hat mit Truphone ein weiterer Mobilfunkanbieter seine Unterstützung für die Apple-SIM angekündigt. Truphone bietet drei Tarife an: 500 MB Datentransfervolumen für acht Euro, 1000 MB für elf Euro und 3000 MB für 20 Euro (jeweils gültig für einen Monat). Sie unterstützen UMTS- und LTE-Geschwindigkeiten und können in 40 Ländern, darunter die USA, weite Teile von Europa und Japan, genutzt werden. "Wir arbeiten nur mit den besten Mobilfunknetzanbietern in den einzelnen Ländern zusammen. Wird ein Service unseren Erwartungen nicht gerecht, wechseln wir sofort zu einem anderen", verspricht das Unternehmen.









Apple-SIM-Partner: Auch Truphone ist jetzt an Bord.

Bild: apple.com. Bild: apple.com.





Truphone führt die LTE-Datentarife schrittweise in den nächsten Wochen ein. Derzeit können sie nur in Spanien gebucht werden, in Kürze wird eine Buchung auch in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Ländern möglich sein. Zur Nutzung der Truphone-Tarife wird das iOS 10.2 oder neuer benötigt. Neukunden können das Angebot mit 100 MB kostenlosem Datenvolumen testen.

Die Apple-SIM lässt sich mit iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 und iPad mini 4 nutzen. Im kleinen iPad Pro ist sie serienmäßig integriert, für alle anderen Modelle kann sie in Apple-Ladengeschäften erworben werden. Für das iPhone wird die Apple-SIM bislang nicht angeboten.