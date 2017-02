Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf iWork-Vorlagen und Tool für das Rechnungs-Management

14. Feb 2017 10:30 Uhr - Redaktion

Im Mac-App-Store wird ein Vorlagenpaket für die Apple-Bürosoftware iWork vorübergehend mit einem hohen Rabatt angeboten. "Set for iWork" (Mac-App-Store-Partnerlink) kostet 1,99 statt 19,99 Euro und besteht aus knapp 1500 Vorlagen.









"Set for iWork" enthält knapp 1500 Vorlagen für iWork sowie rund 1600 Grafiken.

Enthalten sind über 1250 Vorlagen für die Textverarbeitung Pages, 125 Vorlagen für die Tabellenkalkulation Numbers und 90 Vorlagen für das Präsentationsprogramm Keynote. Auch rund 1600 Grafiken, darunter Cliparts, Photos, Objekte und Hintergründe, gehören zu "Set for iWork". Die Vorlagen sind in den Papierformaten DIN A4 und US Letter enthalten und lassen sich beliebig anpassen. "Set for iWork" setzt mindestens OS X Snow Leopard und iWork '09 voraus.

Auch das ab OS X Mavericks lauffähige Programm Chronicle (Mac-App-Store-Partnerlink) ist kurzzeitig vergünstigt erhältlich: für 1,99 statt 14,99 Euro. Chronicle erinnert über die Mitteilungszentrale rechtzeitig an die Fälligkeit von Rechnungen und an wiederkehrende Zahlungstermine. Alternativ lassen sich die Fälligkeitstermine an den Mac-Kalender übergeben. Chronicle liegt auf Englisch vor und bietet außerdem diverse Auswertungen und die Möglichkeit, Belege zu speichern.