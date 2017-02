iOS 10.3 informiert über App-Kompatibilität: 32-Bit-Software vor dem Aus

21. Feb 2017 14:30 Uhr - sw

Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass Apple mit dem iOS 11 die Unterstützung für 32-Bit-Apps einstellen wird. Nachdem der Hersteller mit der ersten Betaversion von iOS 10.3 einen entsprechenden Warnhinweis implementiert hat, wurde in der aktuellen Vorabfassung des Betriebssystemupdates eine App-Übersicht eingebaut.

Der Bereich "App-Kompatibilität" ist in den Einstellungen => Allgemein => Info zu finden und führt diejenigen Apps auf, die laut Apple ein iOS-Gerät verlangsamen können und die mit künftigen Versionen des Betriebssystems nicht kompatibel sind. Konkret damit gemeint ist 32-Bit-Software. Falls kein Update mit 64-Bit-Unterstützung für eine App verfügbar ist, sollen sich die Nutzer mit dem Hersteller in Verbindung setzen, so Apple.









iOS 10.3 informiert über das nahende Aus für 32-Bit-Apps.

Bild: Apple.





Die Ankündigung des iOS 11 wird für die Entwicklerkonferenz WWDC 2017 erwartet, die vom 05. bis zum 09. Juni stattfindet. Wie berichtet, zieht die Veranstaltung von San Francisco nach San Jose um und kehrt damit zu ihren Wurzeln zurück. Offiziell hat Apple zwar noch nicht bekannt gegeben, dass das iOS 11 ausschließlich 64-Bit-Apps unterstützen wird, doch die Hinweise im iOS 10.3 lassen daran eigentlich keinen Zweifel.

Bereits seit rund zwei Jahren müssen bei Apple eingereichte iOS-Apps bzw. App-Updates zwingend 64-Bit-Unterstützung mitbringen. Die Warnhinweise des Betriebssystems richten sich also an Software, die von ihren Entwicklern stark vernachlässigt wurde.