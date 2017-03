Bezahldienst Apple Pay startet in Irland

07. Mär 2017 9:45 Uhr - sw

Apple kommt mit dem internationalen Ausbau des hauseigenen Bezahldienstes gut voran. Nachdem Apple Pay in den letzten Monaten in Neuseeland, Japan, Spanien und Taiwan gestartet ist, erfolgte heute die Einführung des Angebots in Irland. Damit wächst die Zahl derjenigen Länder, in denen Apple Pay verfügbar ist, auf 15.

In Irland können Kunden von KBC, Boon und Ulster Bank den kontaktlosen Bezahlservice mit den Kreditkarten von Visa und MasterCard nutzen. Einen Starttermin für Deutschland hat der Mac- und iPhone-Hersteller bislang nicht genannt. Zuletzt deuteten übersetzte Support-Dokumente für Apple Pay einen baldigen Start des Angebots hierzulande an. Einem Experten zufolge soll es im zweiten oder dritten Quartal soweit sein.









Apple Pay ermöglicht das kontaktlose Bezahlen in Ladengeschäften mit iPhone und Apple Watch über die NFC-Technologie. Voraussetzung ist ein kompatibles Bezahlterminal. Außerdem kann mit Apple Pay im Internet eingekauft werden – sowohl über Apps als auch via Web mit Safari 10. Dies funktioniert auch mit iPads und Macs. Die Beträge werden vom Kreditkartenkonto des Anwenders abgebucht. Mit dem neuen MacBook Pro ist das Bezahlen via Apple Pay besonders bequem möglich - dank des integrierten Fingerabdruckscanners Touch-ID.

Apple Pay feierte im Jahr 2014 in den USA Premiere und wird seitdem sukzessive in weiteren Ländern eingeführt.