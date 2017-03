Apple: Doppelte Speicherkapazität für iPhone SE, iPhone 7 als (Product)Red-Variante

21. Mär 2017 13:30 Uhr - Redaktion

Vor einem Jahr hat Apple das iPhone SE auf den Markt gebracht, nun wurden die Speicherkapazitäten des Vier-Zoll-Smartphones verdoppelt. Die Preise blieben unverändert: statt 16 gibt es nun 32 GB für 479 Euro und 128 statt 64 GB für 589 Euro. Außerdem hat Apple eine (Product)Red-Ausführung von iPhone 7 und iPhone 7 Plus vorgestellt, um den Kampf gegen AIDS zu unterstützen.









iPhone 7 (Plus) jetzt auch als (Product)Red-Edition erhältlich.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Das kalifornische Unternehmen unterstützt die (Product)Red-Initiative bereits seit zehn Jahren. Im Rahmen dieser Kampagne bieten viele Hersteller bestehende Produkte zusätzlich in einer vollständig oder teilweise roten Farbversion an. Ein Teil des Verkaufspreises der (Product)Red-Artikel geht an die Organisation Global Fund, die sich die Bekämpfung von AIDS (sowie Tuberkulose und Malaria) zum Ziel gesetzt hat. Das rote iPhone 7 (Plus) wird ab Ende März ausgeliefert, die Preise sind mit denen der anderen Farbvarianten identisch.

"Apple ist der weltweit größte Spendengeber für Global Fund und hat als Teil der Partnerschaft mit (RED) bisher über 130 Millionen US-Dollar beigesteuert", sagt Deborah Dugan, CEO von (RED). "Durch die Kombination der globalen Reichweite des weltweit meistgeliebten Smartphones mit unserem Einsatz, Zugang zu lebensrettender ARV Medizin in Schwarzafrika zu ermöglichen, haben Kunden durch den Kauf dieses wunderschönen (PRODUCT)RED iPhones jetzt eine außergewöhnliche Möglichkeit ihren Beitrag zum Global Fund zu leisten."