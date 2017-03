DVB-T2 HD: Mac-kompatible Receiver von DVBLogic, Freenet und Geniatech

29. Mär 2017 18:30 Uhr - sw

Am heutigen Tag hat in vielen Regionen Deutschlands der Regelbetrieb des hochauflösenden terrestrischen Fernsehens, kurz DVB-T2 HD, begonnen. Gleichzeitig wurde der Vorgänger DVB-T abgeschaltet. Wer DVB-T2 HD empfangen will, benötigt einen damit kompatiblen Receiver.

Für den Mac gibt es Lösungen wie EyeTV T2 und EyeTV T2 Lite von Geniatech oder einen Receiver von Freenet – über diese drei Produkte hat MacGadget bereits berichtet. Eine weitere Alternative ist TVButler von DVBLogic. Der USB-Stick ist bei Amazon (Partnerlink) für 59,95 Euro erhältlich und wird mit Antenne und USB-Verlängerungskabel geliefert.

TVButler unterstützt neben DVB-T und DVB-T2 HD auch DVB-C. Die Wiedergabe erfolgt mit der Software DVBLink Player, die nach Registrierung kostenlos heruntergeladen werden kann und ab OS X Yosemite läuft. Die Anwendung bietet einen elektronischen Programmguide (EPG) und erlaubt die Aufzeichnung des Programms. Der Hersteller bietet zudem eine Ausführung mit Server-Software (Amazon-Partnerlink; Preis: 99,95 Euro) zum Streaming des TV-Programms im Heimnetzwerk an.









TVButler: Mac-kompatibler Receiver für DVB-T2 HD.

Bild: DVBLogic. Bild: DVBLogic.





Wie EyeTV 2 und EyeTV 2 Lite ist auch TVButler nur für den Empfang des unverschlüsselten DVB-T2-HD-Angebots der öffentlich-rechtlichen Sender ausgelegt. Der Empfang der verschlüsselten privaten Anbieter ist kostenpflichtig und am Mac nur über den Freenet-Stick möglich (die dazugehörige Mac-Software erscheint in Kürze).

DVB-T2 führt Unterstützung für HD-Auflösung ein und ermöglicht die Übertragung einer größeren Zahl an Programmen (rund 40 in den Ballungsräumen). Zum Empfang ist ein mit dem neuen Standard kompatibler Receiver erforderlich. Häufig gestellte Fragen zu dem Thema werden auf dieser Web-Seite beantwortet. Bis Mitte 2019 wird DVB-T2 HD bundesweit eingeführt.