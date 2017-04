Bericht: Dritte Apple-Watch-Generation soll im zweiten Halbjahr auf den Markt kommen

06. Apr 2017 16:15 Uhr - Redaktion

Im noch jungen Segment der Computeruhren ist Apple die klare Nummer eins. Die Marktforschungsfirma Canalys schätzt den Apple-Watch-Absatz im vergangenen Jahr auf knapp zwölf Millionen Stück, was einem globalen Marktanteil von etwa 50 Prozent entspricht. Viele Experten sind sich darin einig, dass die Smartwatches noch einen langen Weg vor sich haben und erst noch weiter reifen müssen, bis sie weitere Käuferschichten erreichen können. Apple bereitet sich offenbar bereits auf den nächsten Schritt vor.

Neuesten Berichten aus der asiatischen Zuliefererindustrie zufolge soll die dritte Generation der Apple Watch in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Als wahrscheinlich gilt eine gleichzeitige Ankündigung mit dem iPhone 8 im Laufe des Septembers. Über die möglichen Neuerungen wird intensiv spekuliert, besonders das Thema Mobilfunkanbindung taucht immer wieder in den Gerüchten auf. Etliche Analysten gehen davon aus, dass die Apple Watch erst dann richtig durchstarten kann, wenn sie mit vollem Funktionsumfang komplett unabhängig vom iPhone genutzt werden kann - was derzeit nicht der Fall ist.









Apple Watch: Dritte Generation soll im zweiten Halbjahr kommen.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Allerdings geht ein UMTS-/LTE-Chip deutlich zu Lasten der Akkulaufzeit. Eine Anbindung an das Mobilfunknetz müsste daher mit dem Einsatz eines größeren Energiespeichers einhergehen, was aufgrund des beschränkten Platzes in der Computeruhr ein schwieriges Unterfangen ist. Daneben ist die Implementierung weiterer Gesundheitssensoren in die Apple Watch immer wieder Gegenstand von Spekulationen.

Die Konkurrenz in dem noch jungen Markt wird in den nächsten Jahren zunehmen, so hat beispielsweise der renommierte Schweizer Uhrenhersteller Swatch die Entwicklung von Smartwatches mitsamt eines eigenen Betriebssystems angekündigt. Es soll sich durch einen niedrigen Stromverbrauch auszeichnen und sowohl mit der Apple Watch als auch mit Android-Wear- und Tizen-basierten Geräten konkurrieren.