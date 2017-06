Apple: iMac Pro mit bis zu 18 Xeon-Prozessorkernen, Radeon-Vega-Grafikkarte und ECC-Speicher kommt zum Jahresende

06. Jun 2017 0:01 Uhr - Redaktion

Apple hat mit dem iMac Pro ein neues High-End-Desktopsystem vorgestellt. Es kommt im Dezember zu Preisen ab 4999 US-Dollar auf den Markt und bietet leistungsstarke Xeon-Prozessoren mit bis zu 18 Kernen, bis zu 128 GB ECC-Arbeitsspeicher, Radeon-Grafikkarten der Vega-Klasse, Thunderbolt 3 und einen Zehn-Gbit-Ethernet-Port. Davon unabhängig schreitet die Entwicklung eines neuen Mac Pro weiter voran.

"Neben dem neuen iMac Pro arbeitet Apple an einem komplett neu gestalteten Mac Pro der nächsten Generation, für professionelle Kunden entwickelt, die das modernste High-End-System in einem modularen Design benötigen sowie an einem neuen High-End Pro Display", teilte das Unternehmen mit.









Der iMac Pro bietet das gleiche Gehäusedesign wie die aktuelle iMac-Generation. Den Weg für den Einsatz von Xeon-Prozessoren ebnet ein neues thermales System mit zwei Lüftern, das gegenüber anderen Modellen eine um 80 Prozent höhere Kühlleistung bietet. Der iMac Pro verfügt über ein Gehäuse in Spacegrau und einen 27-Zoll-5K-Bildschirm, der bis zu einer Milliarde Farben darstellen kann.

Für die Grafikdarstellung sorgen Vega-Grafikkarten von AMD. "Mit einem neuen Rechenkern der nächsten Generation und bis zu 16 GB On-Pack-High Bandwidth Memory (HBM2) bietet iMac Pro mit Vega GPU bis zu 11 erstaunliche TeraFLOPS einfache Präzision Rechenleistung für Echtzeit-3D-Rendering und eine immersive, hohe VR-Bildrate. Und für halbgenaue Präzision, ideal für maschinelles Lernen, liefert iMac Pro eine Leistung von bis zu unglaublichen 22 TeraFLOPS", erläutert Apple.









Zur weiteren Ausstattung des iMac Pro gehören vier Thunderbolt-3-Schnittstellen mit zwei Controllern, SSD-Laufwerke mit Speicherkapazitäten von bis zu vier TB, ein SDXC-Speicherkartenslot, eine Full-HD-Kamera, Bluetooth 4.2, WLAN nach 802.11ac und vier Beamforming-Mikrofone. Als Arbeitsspeicher kommt DDR-ECC-RAM mit 2,66 GHz zum Einsatz. Tastatur und Maus werden ebenfalls in Spacegrau mitgeliefert.

Der iMac Pro soll mit acht, zehn oder 18 Prozessorkernen angeboten werden und ermöglicht laut Apple die gleichzeitige Ansteuerung von drei 5K-Monitoren (1x intern, 2x extern) und zwei RAID-Speichersysteme. Die Xeon-Chips sollen via Turbo-Boost-Technik Taktfrequenzen von bis zu 4,5 GHz erreichen und bieten bis zu 42 MB Cache. Die Euro-Preise werden zum Verkaufsstart bekannt gegeben.