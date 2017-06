Apple: Xcode 9.0 mit neuem Editor, drahtlosem iOS-Debugging und integriertem Server im Betatest

07. Jun 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Mit vielen Neuerungen wartet die Version 9.0 der Entwicklungsumgebung Xcode auf, die Apple zur WWDC 2017 vorgestellt hat. Beispielsweise wurde der Editor komplett überarbeitet. Er soll schneller reagieren, die Code-Bearbeitung und –Navigation verbessern sowie erweiterte Markdown- und Refactoring-Unterstützung bieten.









Xcode 9.0 bietet einen komplett neuen, schnelleren Editor.

Bild: Apple.





Das Debugging auf iOS- und tvOS-Hardware benötigt nicht länger eine USB-Verbindung, sondern kann nun drahtlos erfolgen. Der Xcode-Server ist jetzt fester Bestandteil der Entwicklungsumgebung, der separate Betrieb von macOS Server ist nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus hat Apple die Suche und die Software-Erzeugung beschleunigt und GitHub-Unterstützung integriert.

Eine Betaversion von Xcode 9.0 kann von Mitgliedern des Apple-Entwicklerprogramms heruntergeladen werden. Nähere Informationen zu den Neuerungen sind in den Release-Notes zu finden. Die Finalversion wird für den Herbst erwartet. Mit dem ab macOS Sierra lauffähigen Xcode lässt sich Software für alle vier Apple-Plattformen entwickeln. In Xcode 9.0 ist die neue Version 4.0 der Programmiersprache Swift integriert, die ebenfalls eine Vielzahl an Verbesserungen bietet.