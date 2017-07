Apple eröffnet erstes Ladengeschäft in Taiwan

03. Jul 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Apple setzt die Expansion seiner Ladenkette fort. Der Mac- und iPhone-Hersteller hat am Wochenende eine erste Niederlassung in Taiwan eröffnet. Sie befindet sich in der Landeshauptstadt Teipeh im Erdgeschoss des Wolkenkratzers Taipei 101, mit über 500 Metern eines der höchsten Gebäude der Welt.

Apples Retailkette nähert sich damit langsam der magischen Marke von 500 Filialen. Mit der Eröffnung des Ladengeschäfts in Taipeh sind es mittlerweile 498 Stores in 22 Ländern bzw. Regionen. Im Mai ist die Ladenkette des kalifornischen Computerpioniers nach Singapur expandiert. Für die kommenden Monate wird die Eröffnung eines ersten Apple-Ladens in Österreich, in der Kärntner Straße in Wien, erwartet.









Der Apple-Retail-Store an der Fifth Avenue in New York.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Die Apple-Ladenkette feierte letztes Jahr ihr 15jähriges Bestehen. Die ersten beiden Niederlassungen gingen im Mai 2001 in den USA an den Start, bis Ende 2001 folgten in dem Land 25 weitere. Die erste internationale Filiale (in Tokio) nahm Ende 2003 den Betrieb auf. Der erste Apple-Retail-Store in Deutschland wurde im Jahr 2008 eröffnet (in München).

In Deutschland wurde im März der 15. Apple-Store eröffnet, er befindet sich in der Kölner Schildergasse. Konkrete Gerüchte für weitere Niederlassungen in Deutschland gibt es derzeit nicht.