iTunes-Store-Karten: Derzeit keine Aktionen in Deutschland, Lidl Österreich mit bis zu 15 Prozent Rabatt

04. Jul 2017

Schnäppchenjäger, die ständig nach vergünstigten Guthabenkarten für den iTunes-Store Ausschau halten, haben in dieser Woche hierzulande schlechte Karten: in Deutschland laufen derzeit keine Rabattaktionen, erst nächste Woche geht es (höchstwahrscheinlich) weiter. Anders ist die Lage in Österreich.









Österreich: Bis zu 15 Prozent Rabatt auf iTunes-Store-Guthabenkarten.

Dort bietet der Discounter Lidl bis einschließlich Samstag, den 08. Juli, bis zu 15 Prozent Nachlass beim Kauf von iTunes-Store-Guthabenkarten. Auf die 25-Euro-Karte gibt es zehn Prozent Rabatt, bei der 50-Euro-Karte sind es 15 Prozent. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: wer in Österreich eine iTunes-Guthabenkarte erwirbt, benötigt zum Einlösen zwingend einen Account im österreichischen iTunes-Store!

Das Guthaben lässt sich zum Kauf beliebiger Inhalte (mit Ausnahme von E-Books) aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.