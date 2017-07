Apple: Schüler, Studenten und Lehrer erhalten kostenlos drahtlose Beats-Kopfhörer beim Mac-Kauf

12. Jul 2017 16:45 Uhr - Redaktion

Apple hat heute den Startschuss für die Aktion Back to School 2017 gegeben. Schüler und Studenten, die einen iMac, einen Mac Pro, ein MacBook, ein MacBook Air oder ein MacBook Pro erwerben, erhalten die drahtlosen Beats-Kopfhörer Solo3 Wireless im Wert von 299,95 Dollar kostenlos dazu (alternativ Powerbeats3 Wireless oder BeatsX Earphones).

Wer ein iPad Pro kauft, bekommt die BeatsX Earphones gratis. Auch Lehrer und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen können an der Aktion teilnehmen. Beim Kauf von Macs und iPads gewährt Apple außerdem die üblichen Rabatte für den Bildungsbereich.









Die Aktion läuft in den USA und in Kanada bis zum 25. September in Apple-Ladengeschäften, im Edu-Online-Shop des Herstellers und in von Apple autorisierten Campus-Stores. Der Mac mini und generalüberholte Macs sind von dem Angebot ausgeschlossen.

In den vergangenen Jahren hat Apple seine Sonderaktionen für den Bildungsbereich ebenfalls in Europa durchgeführt. Es ist daher davon auszugehen, dass die neue Promotion in Kürze auch in Europa anlaufen wird. Beats ist eine Tochterfirma von Apple.