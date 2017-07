Ticker: Rabatt auf Strategiespiel XCOM 2; HomeKit-Demos in Apple-Läden; Kostenlose Hotspot-Nutzung für Unitymedia-Kunden

13. Jul 2017 17:30 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Strategiespiel XCOM 2 - es wird im Mac-App-Store kurzzeitig für 27,99 statt 54,99 Euro angeboten (Partnerlink). Systemanforderungen beachten - ein leistungsstarker AMD- oder Nvidia-Grafikchip wird empfohlen. +++ HomeKit-Demos in Apple-Läden - in 46 ausgewählten Stores kann ab sofort Smart-Home-Zubehör mit iOS-Steuerung ausprobiert werden, dazu hat Apple spezielle Demostationen eingerichtet. +++ Kostenlose Hotspot-Nutzung für Unitymedia-Kunden - Nutzer des Kabelnetzbetreibers mit Internettarif ab April 2013 können das länderübergreifende WLAN-Netzwerk von Unitymedias Mutterkonzern Liberty Global ab sofort kostenlos in elf europäischen Staaten nutzen.