Apple: Puzzle-Plattformer illi ist Gratis-App der Woche

14. Jul 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Apple setzt die beliebte Aktion "Gratis-App der Woche" fort. Heute präsentiert das Unternehmen das Spiel illi (Partnerlink) als neuen kostenlosen Download im iOS-App-Store. Der minimalistische Puzzle-Plattformer kostet normalerweise 3,49 Euro, ist für iPhone, iPad und iPod touch optimiert und bietet über 60 Levels mit mehr als 170 Quests.









"Wenn die Schwerkraft ständig neuen Regeln zu folgen scheint, bist du im Universum eines putzigen Wuschelwesens namens illi gelandet. Bei einem kurzen Tap macht illi einen kleinen Sprung, bei einem langen Tap einen großen - so einfach ist die Steuerung, wenn du weißt, wo oben und unten ist. Nimm dich außerdem vor fiesen Fallen in Acht und finde das Portal ins nächste Level ohne zu trödeln. Diese Reise durch fantastische Welten wird dich mit ihren kniffligen Quests an den Rand der Verzweiflung bringen", lobt Apple das Spiel.

illi liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch und weiteren Sprachen vor, wird regelmäßig mit Updates versorgt und läuft ab iOS 8.0. Der kostenlose Download ist bis zum kommenden Donnerstag möglich. Wie das Spiel funktioniert, zeigt das im Artikel eingebettete Video.