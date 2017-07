Mac-App-Store: Rabatte auf "Day of the Tentacle Remastered", "Grim Fandango Remastered" und "Full Throttle Remastered"

25. Jul 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Im März ist der Abenteuerspielklassiker "Day of the Tentacle" in einer Neuauflage erschienen. "Day of the Tentacle Remastered" bietet alle Inhalte der im Jahr 1993 erschienenen Originalversion mit verbesserten Grafiken und Sounds inklusive Unterstützung für heutige Bildschirmauflösungen und Betriebssysteme. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet. Nun gibt es das Spiel mit einem hohen Rabatt.









"Day of the Tentacle Remastered" wird im Mac-App-Store (Partnerlink; ab OS X Snow Leopard) kurzzeitig für 5,49 statt 16,99 Euro angeboten. Auch das Adventure "Grim Fandango Remastered" (Mac-App-Store-Partnerlink; ab OS X Lion) gibt es günstiger – für 3,49 statt 16,99 Euro. "Grim Fandango" wurde im letzten Jahr neu aufgelegt und mit einer überarbeiteten Steuerung, verbesserten Grafiken und einen neu eingespielten Soundtrack ausgestattet. Der Preis von "Full Throttle Remastered" (Mac-App-Store-Partnerlink; ab OS X Snow Leopard) wurde von 16,99 auf 10,99 Euro reduziert.

Für die Entwicklung der drei Remastered-Versionen ist Firma Double Fine Productions verantwortlich, die von Tim Schafer gegründet wurde und geleitet wird. Schafer war in den 90er Jahren maßgeblich an der Entwicklung von "Day of the Tentacle", "Grim Fandango" und "Full Throttle" beteiligt. Die Spiele liegen auf Deutsch und Englisch vor.