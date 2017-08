60 Millionen zahlende Nutzer: Spotify vergrößert Abstand zu Apple Music

01. Aug 2017 11:45 Uhr - Redaktion

Der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify setzt seine Erfolgsgeschichte fort. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben die Marke von 60 Millionen zahlenden Nutzern geknackt – gegenüber März entspricht dies einem Zuwachs um zehn Millionen. Insgesamt hat Spotify mehr als 140 Millionen Hörer, die kostenfreie, werbefinanzierte Version mit eingerechnet. Apple kommt trotz größter Anstrengungen nicht hinterher.

Apple Music verzeichnete im Juni 27 Millionen zahlenden Mitglieder, ein Plus von sieben Millionen gegenüber Dezember 2016. Trotz einer installierten Basis von über einer Milliarde Geräte (Mac, iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Apple Watch) konnte Apple den Abstand zu Spotify nicht verringern – ganz im Gegenteil. Momentan versuchen die Kalifornier die Nutzerzahlen durch den Online-Direktvertrieb eines vergünstigten Jahresabos zu erhöhen.









Spotify hat indes seine Zukunftspläne konkretisiert. In den nächsten Monaten will das Unternehmen an die Börse gehen, außerdem soll das Engagement im Bereich der Podcasts verstärkt werden. In diesem Segment dominiert derzeit Apple, die Marktmacht von Spotify beim Musikstreaming könnte die Verhältnisse aber verschieben.

Der größte Nachteil von Streaming-Diensten ist und bleibt: die Musik gehört dem Nutzer nicht. Wird das Abo beendet oder stellt ein Dienst seinen Betrieb ein, geht der Zugriff auf die Musikbibliothek verloren. Zudem gibt es nicht überall schnelles Internet, was die Nutzung von Streaming-Angeboten erschwert. Vor diesem Hintergrund wird das klassische Vertriebsmodell – das Kaufen einzelner Songs oder kompletter Alben – weiterhin eine hohe Bedeutung haben. Auf der anderen Seite punkten Streaming-Anbieter durch riesige Musikkataloge mit über 30 und zum Teil mehr als 40 Millionen Songs.