AVM: Neue Fritz!Box unterstützt sowohl LTE als auch DSL

29. Aug 2017 12:15 Uhr - Redaktion

Der Hardwarehersteller AVM hat zur Internationalen Funkausstellung 2017, die am Freitag in Berlin eröffnet wird, mit der Fritz!Box 6890 LTE einen neuen WLAN-Router angekündigt. Er kann eine Internetverbindung wahlweise über das Mobilfunknetz (via LTE oder UMTS) oder das Festnetz (DSL) herstellen. Auch eine Fallback-Funktion ist integriert.

Fällt der DSL-Anschluss aus, stellt der Router automatisch über das Mobilfunknetz eine Verbindung ins Internet her. Die Fritz!Box 6890 LTE unterstützt fünf LTE- und zwei UMTS-Frequenzbänder, kann an IP-, ISDN- und Analog-Anschlüssen genutzt werden und unterstützt WLAN nach 802.11ac für Datenübertragungsraten von bis zu 2,53 Gbit pro Sekunde (4x4 Dualband WLAN AC+N mit 1733 Mbit/Sekunde bei fünf GHz und 800 Mbit/Sekunde bei 2,4 GHz).









Die Fritz!Box 6890 LTE unterstützt sowohl LTE als auch DSL.

Die Fritz!Box 6890 LTE ist darüber hinaus mit einem DSL-Modem inklusive VDSL-, Vectoring- und Supervectoring-Unterstützung (maximal 300 Mbit/Sekunde), einem Gigabit-WAN-Port für den Anschluss eines Kabel- oder Glasfasermodems, vier Gigabit-LAN-Ports, einer USB-3.0-Schnittstelle, einer DECT-Basis für den Betrieb drahtloser Telefone, zwei analogen Telefonanschlüssen und einem ISDN-Anschluss ausgestattet. Das Betriebssystem Fritz!OS stellt eine Vielzahl an Telefonie-, Sicherheits-, WLAN-, Mediaserver- und NAS-Funktionen bereit.

Der neue AVM-Router kommt im vierten Quartal zum empfohlenen Verkaufspreis von 349 Euro in den Handel. Telekom Hybrid wird allerdings nicht unterstützt, da die Telekom die Spezifikationen dieses Anschlusses nicht freigibt.